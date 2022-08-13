عملية طعن لسلمان رشدي في نيويورك

تعرض مؤلف كتاب “ايات شيطانية” البريطاني سلمان رشدي لعملية طعن وذلك خلال مشاركته في فعالية ادبية في مدينة نيويورك الاميركية.

وبحسب وكالة “رويترز” للانباء فإن “رشدي تعرض لاكثر من طعنة”، فيما أشارت صحيفة “الاندبندنت” نقلاً عن شهود عيان قولهم إن “رشدي تلقى العلاج وتمكن من مغادرة المكان، لكن المشاهد التي بثت اظهرت نقله عبر مروحية خاصة من مكان العملية”.

ورشدي ذي الاصول الهندية من مواليد العام 1947 تسبب كتابه بحملة احتجاجات واسعة في العالمين العربي والاسلامي وجرت تظاهرات واحتجاجات في بلدان العالم من الهند وصولا لكندا ودول عربية.

واصدر قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام الراحل الخميني فتوى بقتله، مشيراً الى ان كتابه ملحد للاسلام، وفي الثالث من اب عام 1989 استشهد الشاب مصطفى مازح خلال عملية كانت تستهدف اغتيال رشدي في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: قناة المنار