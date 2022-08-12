سلطات زابوروجيه: قصف المحطة الكهروذرية سيتوقف بعد طرد جيش أوكرانيا من مارغانيتس ونيكوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 10:14

سلطات زابوروجيه: قصف المحطة الكهروذرية سيتوقف بعد طرد جيش أوكرانيا من مارغانيتس ونيكوبول

منذ 1 ساعة 12 August، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية في مارغانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا.

وأضاف روغوف في حديث له اليوم: “يمكن وضع حد ونهاية لهذا القصف، فقط بتحرير مارغانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا – المراكز السكنية التي ينفذ منها هذا القصف – وكذلك بتحرير مدينة زابوروجيه – العاصمة الإدارية للمقاطعة. وبشكل مثالي، بعد تحرير كل الأراضي الأوكرانية. وبعد ذلك لن نعرف أي تهديد من جانب الإرهاب”.

تقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينرغوغراد  وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الأيام الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

المصدر: وكالات

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