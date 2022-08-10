مسؤول “إسرائيلي”: الصواريخ التي أطلقتها الجهاد الإسلامي تجاه القدس كانت دقيقة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 18:34

مسؤول “إسرائيلي”: الصواريخ التي أطلقتها الجهاد الإسلامي تجاه القدس كانت دقيقة جداً

منذ 38 mins 10 August، 2022
صواريخ سرايا القدس
عربي وإقليمي - كيان العدو

قال مسؤول “إسرائيلي”، مساء اليوم الأربعاء إن الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نحو القدس المحتلة، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، كانت دقيقة جداً.

وأضاف المسؤول “الصواريخ التي انطلقت يوم الأحد نحو القدس كانت دقيقة جداً، وأحدثت أضراراً كبيرة”.

وشن الاحتلال “الإسرائيلي” عدواناً كبيراً على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، استمر ثلاثة أيام استشهد على اثره 45 شهيداً منهم 14 طفلاً بالإضافة لـ 300 إصابة، وهو ما دفع سرايا القدس للرد على العدوان بإطلاق مئات الصواريخ نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والقدس و “تل أبيب”.

المصدر: فلسطين اليوم

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