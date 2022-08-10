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August 10 2022 - 10:36

رئيس وزراء سلوفاكيا السابق يؤكد أن العقوبات ضد روسيا غير مجدية وتلحق الضرر بالبلد

منذ 2 ساعة 10 August، 2022
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أخبار دولية - سلوفاكيا

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي السابق وزعيم المعارضة البرلمانية روبرت فيكو أن العقوبات المناهضة لروسيا لا تجدي وتضر ببلدان مثل سلوفاكيا.

وقال فيكو: “عقوبات الغرب ضد روسيا لا تعمل. والأهم من ذلك، أنها تضر ببلدان مثل سلوفاكيا. لقد أصبح الغرب مجنونا تماما”.

وأشار إلى أن أوكرانيا هي المسؤولة عن قطع إمدادات النفط عن سلوفاكيا ودول وسط أوروبا الأخرى.

وأضاف فيكو: “أوقفت أوكرانيا إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب. وبهذه الطريقة، نفذت أوكرانيا تهديداتها بأنه يمكن أن تفعل شيئا مشابها”.

ونوه إلى أن روسيا دفعت الشهر الماضي مقابل نقل النفط في أغسطس عبر الأراضي الأوكرانية، لكن سلطات كييف لم تقبل عملية الدفع، متحججة بالعقوبات التي فرضها الغرب.

المصدر: وكالات

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