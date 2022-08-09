صور من المنزل الذي اغتيل فيه مقاومو نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 12:58

صور من المنزل الذي اغتيل فيه مقاومو نابلس

منذ 47 mins 9 August، 2022
مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم
عربي وإقليمي - فلسطين

في ما يلي مشاهد من المنزل الذي اغتيل فيه مقاومو نابلس صباح الثلاثاء.

شهداء نابلس

مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم

مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم

مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم

المصدر: فلسطين اليوم

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