بالصور: الجيش الصيني يواصل التدريبات المشتركة حول تايوان

واصلت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريباتها القتالية المشتركة في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان.

وتم التركيز على اختبار قدرات استخدام النيران المشتركة لضرب أهداف أرضية وضرب أهداف جوية بعيدة المدى.

ونشرت القوات الجوية التابعة لقيادة المسرح أنواعا متعددة من الطائرات الحربية، منها طائرات الإنذار المبكر والقاذفات وطائرات التشويش والقاذفات المقاتلة والطائرات المقاتلة، لإجراء التدريبات على المهام القتالية مثل الاستطلاع المشترك وعملية السيطرة على المجال الجوي والضربات ضد الأهداف الأرضية، والدعم الجوي والتغطية الجوية.

وبدعم من أنظمة القتال البحرية والجوية، أجرت قوات الهجوم الجوي، جنبًا إلى جنب مع أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بعيدة المدى وقوات الصواريخ التقليدية، تدريبات على الضربات الدقيقة المشتركة على الأهداف.