أطفال صغار لبوا الطفل الرضيع…تقرير خاص – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 12:46
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ملايين الإيرانيين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته في العاشر من المحرم في مختلف المحافظات الإيرانية
دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حركة الجهاد الإسلامي والعدو الصهيوني برعاية مصرية
دخول شاحنات محملة بالوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة
سرايا القدس: ننعى 12 شهيدا من كوادرنا في غزة بينهم قائدان عسكريان
سرايا القدس: معركة وحدة الساحات جاءت ايمانا بوجوب الحفاظ على منجزات سيف القدس عبر ترابط الجبهات
هآرتس: عملية غزة الأخيرة فشل ذريع "لإسرائيل" ولوقف مسيرة الحماقة هذه في التعامل مع القطاع
مستشفى برزلاي في عسقلان: 60 مصابا "إسرائيليا" تلقوا العلاج جراء إطلاق الصواريخ من غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت انجازا تاريخيا في مواجهة هذا العدوان
النخالة: العدو الصهيوني رفع شعار تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري ولكننا خرجنا أكثر قوة من أي وقت مضى
النخالة: حركة الجهاد فرضت شروطها بإطلاق الاسيرين بسام السعدي وخليل عواودة والعدو لم يستطع فرض أي شرط
النخالة: ضمانة تنفيذ الاتفاق هي قوة المقاومة وإذا لم يلتزم العدو بما توصلنا إليه فسنستأنف القتال مرة أخرى
النخالة: نحن أمام معادلات قوة تختلف يوميا وإذا كان قطاع غزة المحاصر فرض شروطه فما بالكم بالنسبة للمقاومة في لبنان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معه الوضع في فلسطين
عبد اللهيان أكد لنظيره بو حبيب استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
انفجار مستودع عتاد تابع لسرايا السلام بمنطقة الحولي بمحافظة النجف الاشرف وأنباء عن سقوط ضحايا وجرحى
أطفال صغار لبوا الطفل الرضيع…تقرير خاص
منذ 7 mins
8 August، 2022
ثقافي وديني
-
صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
آلية تصدير الحبوب الأوكرانية
الطفل الرضيع
عاشوراء
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