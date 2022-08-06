اعلام العدو: الجهاد الاسلامي تحافظ على قدراتها العسكرية ونجحت في إمساك الجنوب رهينة بيدها

قالت وسائل اعلام العدو ، اليوم السبت 6 آب/ أغسطس 2022 ان “حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس تحافظ على قدراتها العسكرية والقتالية في معركتها مع الاحتلال “الإسرائيلي” رداً على العدوان المتواصل على القطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 12 مواطناً بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأشار الاعلام العبري، إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحافظ على قدراتها القتالية والعسكرية، ونجحت في إمساك الجنوب رهينة بيدها.

ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من عشرة شهداء بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، إضافة إلى إصابة العشرات وتدمير عدد من المنازل والمؤسسات التعليمية.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 6/8/2022، عن عملية “وحدة الساحات” التي بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت المقاومة مساء أمس.

وأكدت سرايا القدس، استمرار القتال رداً على العدوان.

وقالت: “نطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله”.

المصدر: فلسطين اليوم