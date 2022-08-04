مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ومُخطط لاقتحام كبير السبت والأحد

اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، فيما قررت سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد المقبلين، لإحياء ما يسمى ذكرى “خراب الهيكلين” الأول والثاني.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك.

ويحتفل الصهاينة بهذه المناسبة في التاسع من شهر آب حسب التقويم العبري من كل عام، وفق ما ذكر إعلام الاحتلال.

ورجحت أن يقوم 3 آلاف مستوطن باقتحام الأقصى على دفعات.

وتوجهت دعوات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك مساء السبت والأحد المقبلين والتصدي لاقتحام آلاف المستوطنين بالتزامن ذكرى مع ما يسمى “خراب الهيكلين”.

المصدر: فلسطين اليوم