شرودر يدعو إلى تشغيل خط “السيل الشمالي -2” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2022 - 13:10

شرودر يدعو إلى تشغيل خط “السيل الشمالي -2”

منذ 14 mins 3 August، 2022
السيل الشمالي-2
أخبار دولية - المانيا

دعا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، في مقابلة نشرتها مجلة “شتيرن” اليوم الأربعاء، إلى تشغيل خط “السيل الشمالي-2” لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال المستشار الأسبق (الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1998 إلى 2005): “أبسط حل، هو تشغيل خط أنابيب الغاز السيل الشمالي-2”.

وشدد شرودر على ضرورة استخدام هذا الخط الموجود فعلا والجاهز للعمل، عندما تضيق الأمور حقا.

وقال: “يوجد خط السيل الشمالي وكذلك خط السيل الشمالي-2، وبفضل هذين الخطين لن تكون هناك مشاكل في الإمداد للصناعة الألمانية والعائلات الألمانية بالغاز”.

المصدر: وكالات

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