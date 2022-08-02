سرايا القدس – كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته

زفت سرايا القدس – كتيبة جنين “بكل فخر واعتزاز ، أحد أبطال الإرباك الليلي الشهيد المجاهد ضرار صالح الكفريني (17 عاماً)، والذي ارتقى شهيداً ليلة أمس وهو يقوم بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين البطل لاعتقال الشيخ القيادي الكبير بسام السعدي والكادر أشرف الجدع”.

وفي السياق، قالت كتيبة جنين – سرايا القدس، “نعاهد الله ومن ثم شهداءنا، أن نثار لدمائهم الطاهرة، وأن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وإجرامه بحق القائد الكبير الشيخ بسام السعدي والذي يعتبر شيخ المقاومين وأحد رموز شعبنا”.

وأكدت كتيبة جنين – سرايا القدس أن مجاهديها “تصدت ببسالة كبيرة لقوات الاحتلال يوم أمس ودارت موجهات شرسة والتي أسفرت عن استشهاد أحد مجاهدينا”، مؤكدةً أن “الاحتلال يعي جيداً أن مقاتلينا سيبقون له بالمرصاد”.

وبينت أن “ما حصل ليلة أمس من جريمة نكراء في مخيم جنين البطل، لن يمر مرور الكرام وسيرى الاحتلال المجرم بأس كتائبنا المظفرة على امتداد الضفة الغربية المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم