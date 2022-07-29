توقيف منتحل صفة أمنية واخرى دينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 21:26

توقيف منتحل صفة أمنية واخرى دينية

منذ 1 ساعة 29 July، 2022
مديرية امن الدولة
لبنان

قالت المديريّة العامّة لأمن الدولة في بيان لها الجمعة “قامت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – المجموعة الخاصّة، بتوقيف المدعوّ ه. ش.، بناءً على إشارة القضاء، بعد قيامه بانتحال صفة أمنيّة وأخرى دينيّة، وبعمليّات سرقة و نشل ونصب واستدراج مواطنين وتهديدهم”.

وتابع البيان “بعد التحقيق معه، اعترف بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه، كما تبيّن وجود عدّة مذكرات توقيف غيابيّة بحقّه”، واضاف “بعد ما تقدّم، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة المدعوّ ه. ش.، وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحيّته، التقدّم من المديريّة العامّة لأمن الدّولة – السوديكو، من أجل إجراء المقتضى القانونيّ المناسب”.

المصدر: بريد الموقع

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