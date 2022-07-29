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July 29 2022 - 11:06

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في الفلبين

منذ 24 mins 29 July، 2022
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أخبار دولية - الفيليبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة.

وقال بيفرلي هو، نائب المتحدث باسم الوزارة إن المصاب هو فلبيني يبلغ من العمر 31 عاما وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 يوليو، مشيرا إلى أن المصاب كان سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القردة.

وذكر أنه تم تأكيد إيجابية الحالة عبر فحوصات أجريت يوم أمس الخميس، وأن المصاب يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل، مبينا أنه تم تحديد عشرة مخالطين للمصاب.

وأضاف: “وزارة الصحة تؤكد للجميع أن أنظمة مراقبة الصحة العامة لدينا قادرة على اكتشاف وتأكيد حالات جدري القردة”.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت الماضي أن تفشي فيروس جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

المصدر: وكالات

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