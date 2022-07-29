الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينين من جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينين من جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس فجر اليوم، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز نصار منصور، وعماد.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد الشبان في في مناطق الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.

المصدر: فلسطين اليوم