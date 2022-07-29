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July 29 2022 - 11:06

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينين من جنوب نابلس

منذ 27 mins 29 July، 2022
حملة اعتقالات واسعة في الضفة
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينين من جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس فجر اليوم، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز نصار منصور، وعماد.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد الشبان في في مناطق الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.

المصدر: فلسطين اليوم

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