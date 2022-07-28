منع إطلاق الطائرات المسيرة في سماء النبطيّة بسبب إحياء ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن منع إطلاق الطائرات المسيّرة في سماء النبطية بسبب إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

وقالت المديرية في بيان لها الخميس “بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في مدينة النبطية، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء المدينة إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات الأمنية المختصّة طيلة أيّام عاشوراء، وذلك اعتبارًا من الساعة 12،00 من تاريخ 29-7-2022 ولغاية تاريخ 11-8-2022″، وتابعت “لذلك يطلب من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات”.

المصدر: موقع الامن الداخلي