الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 00:16

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة

منذ 32 mins 26 July، 2022
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