الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 00:16
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عبد اللهيان: الكيان الصهيوني حاول تحويل الاجتماع الأخير في جدة إلى أزمة ولكن دول المنطقة أكدت التعاون الإقليمي والأمن
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صندوق النقد الدولي: نتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيرا بالعقوبات الدولية والدول الأوروبية تعاني أكثر مما كان متوقعا
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البيت الأبيض: سنبيع 20 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة مقررة لبيع 180 مليون برميل
مؤسسة الفضاء الروسية: سننسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وسيتم إنشاء محطة مدارية وطنية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة
منذ 32 mins
26 July، 2022
الولايات المتحدة
ترامب
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