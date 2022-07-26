قوات الاحتلال تشن حملة مداهمة في قرى ومدن الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واقتحام لعدد من قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان وفتشت منازل مواطنين في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ليث الأطرش (20 عاما)، وجاد معالي (20 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعلاء خالد أبو سمور (31 عاما)، وحسن علي حسن طقاطقة (26 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال فتشت منزلي محمد سمرين، ومحمد زايد العبيات وعبثت في محتوياتهما في بيت ساحور شرقا.

المصدر: وكالات

المصدر: فلسطين اليوم