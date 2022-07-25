مجاهد من المقاومة الاسلامية شارك بعملية سجد -1997 يشرح بعض التفاصيل حول العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 14:34

مجاهد من المقاومة الاسلامية شارك بعملية سجد -1997 يشرح بعض التفاصيل حول العملية

منذ 18 mins 25 July، 2022
فيديو - لبنان

مجاهد من المقاومة الاسلامية شارك بعملية سجد -1997 يشرح بعض التفاصيل حول العملية

المصدر: موقع المنار

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