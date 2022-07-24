شهيدان باشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية

استشهد شابان وإصابة آخرين، فجر اليوم الأحد 24 تموز/ يوليو 2022، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال دارت بمحيط البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس: بإرتقاء الشابين عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً) برصاص الاحتلال ، وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال بمدينة نابلس، ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول للموقع.

وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات “إسرائيلية” خاصة للمدينة تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

كما نشرت قوات الاحتلال العديد من القناصة على أسطح البنايات في حي رأس العين المطل على البلدة القديمة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر أحد المنازل في البلدة القديمة وتطلق باتجاهه القذائف الصاروخية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن تعزيزات إضافية كبيرة لقوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في هذه الأثناء وسط استمرار الاشتباكات.

ووفق مصادر عدة، فقد انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد عملية عسكرية استمرت لساعات في البلدة القديمة في نابلس.







المصدر: فلسطين اليوم