وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وقال أكار، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية: “بدأ ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بالاشتراك مع تركيا العمل في المركز التنسيقي المشترك”.

ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لأوكرانيا باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.

وتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

المصدر: مواقع