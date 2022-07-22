50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات شد الرحال إليه حملت شعار “القدس ميثاق الأمة”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة”، وأضافت أن “قوات الاحتلال أوقفت الشاب شاهر غيث، وفتشته داخل حمامات عامة في منطقة باب العامود”.

بدورها، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن نحو 50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم