بوتين: لحوار سياسي داخلي سوري شامل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “ضرورة خلق الظروف اللازمة لتمكين السوريين من تقرير مصير بلادهم، بمعزل عن أي تدخل خارجي”.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي جمعه الثلاثاء بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني السيد إبراهيم رئيسي في طهران “إننا نعتبر أن من مهام المستقبل القريب الاتفاق على خطوات محددة لتعزيز حوار سياسي داخلي سوري شامل”، وتابع “أي، تطبيق اتفاقنا لتهيئة الظروف التي يمكن أن يقرر بموجبها السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي، مصير بلدهم”.

وأوضح بوتين أنه “لهذا الغرض بادرت دولنا الثلاث إلى اتخاذ قرار إنشاء لجنة دستورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في عام 2018″، وأضاف أنه “بدعم من سفير روسيا وإيران وتركيا، وكذلك بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، أحرزت الأطراف السورية تقدما داخل اللجنة”.

المصدر: روسيا اليوم