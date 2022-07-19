بالفيديو.. الكيان يصطنع الإنجازات وقادته يحتفلون باسقاط مسيّرة “تصوير أعراس”

جال رئيس حكومة كيان الإحتلال الاسرائيلي يائير لابيد برفقة وزير حربه بيني غانتس على الحدود الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وخلال الجولة، كان لافتا احتفال لابيد وغانتس مع قيادة المنطقة الشمالية في رأس الناقورة بالإنجاز “التاريخي” المتمثل بالسيطرة على مسيّرة “تصوير الأعراس”، التي زعم الجيش الاسرائيلي أمس أنه أسقطها، مدعيا أن حزب الله أطلقها.

الاحتفال المخجل والمهين حضرته المسؤولة عن السيطرة على المسيّرة، التي شرحت للحاضرين ابعاد واهمية الانجاز الكبير، بحضور المسيرة نفسها التي توسطت طاولة الاجتماع، وكان السرور يعتري الحاضرين.

المصدر: موقع المنار