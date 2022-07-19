المرتضى استقبل رئيس تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ مع وفد

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم رئيس تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري مرفأ بيروت إبراهيم حطيط بحضور وفد من التجمع حيث جرى البحث في ملف قضية انفجار المرفأ وفق ما اعلنه حطيط إثر اللقاء .

وقال :”بما اننا في اجواء الذكرى السنوية الثانية لانفجار 4 آب اطلعنا الوزير المرتضى على موقفنا من استنسابية القاضي طارق بيطار واستمعنا لوجهة نظره بهذا الخصوص .”

واضاف حطيط:”كما وضعنا الوزير بأجواء اللقاءات التي نقوم بها على عدد من القيادات السياسية والقضائية والروحية وأجواء المؤتمر الصحفي الذي سنعقده خلال ال10ايام المقبلة والذي سيتم خلاله الكشف عن الوثائق التي اعلن عنها وهي عبارة عن 930 صفحة تكشف الحقيقة التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت .”

المصدر: وزارة الثقافة اللبنانية