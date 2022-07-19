مصر: مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2022 - 12:08

مصر: مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع

منذ 40 mins 19 July، 2022
مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع
عربي وإقليمي - مصر

أسفر حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33.

وقد انتقل محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، 19 يوليو، لمتابعة التفاصيل، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وتشير البيانات الأولية إلى أن سيارة النقل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجها إلى القاهرة.

مصر3مصر2

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة