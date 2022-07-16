انصار الله: زيارة بايدن الى فلسطين والسعودية تهدف لخدمة أميركا وإسرائيل على حساب أمن واستقرار المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 21:28

انصار الله: زيارة بايدن الى فلسطين والسعودية تهدف لخدمة أميركا وإسرائيل على حساب أمن واستقرار المنطقة

منذ 3 ساعة 16 July، 2022
المكتب السياسي لانصار الله
اليمن - عربي وإقليمي

دانت حركة أنصار الله في اليمن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة والسعودية، واعتبرت أنها “تهدف لخدمة أميركا وإسرائيل على حساب أمن واستقرار المنطقة”.

وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله إن “الزيارة تأتي ضمن سلسلة خطوات التطبيع مع إسرائيل، والذي يمثل خيانة لفلسطين وقضيتها”، لافتاً إلى أن الرياض “تقوم بفتح الأجواء أمام طيران العدو الإسرائيلي كخطوة ضمن خطوات التطبيع المعلنة”.

وشددت الحركة في بيانها على أن “هذه الإجراءات المتسارعة في التطبيع تمثل خطراً على شعوب الأمة بكلها إذا لم تتحرك بشكل جاد في مواجهة تحركات النظام السعودي وبقية الأنظمة العميلة”.

المصدر: قناة المنار

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