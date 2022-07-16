النائب رعد : الغاز في منطقتنا الإقتصادية الخاصة هو حقٌّ لنا

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن”الغاز في منطقتنا الإقتصادية الخاصة هو حقٌّ لنا ونحن أَولَى من كلّ العالم بأن نستثمر حقّنا في مياهنا وفي غازِنا”.

ورأى الحاج رعد أنه”عندما نشير الى خيار حربٍ تتيح لنا أن نعيش بكرامةٍ وأن لا نمتهِن التزلّف ولا التسوّل من الآخرين ولا طلب الأُعطيات منه إنّما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون”.

وخلال حفل افتتاح مشهدية للشهيد القائد الحاج رضا ياسين “أبو علي رضا” في بلدة عدشيت الجنوبية أضاف رعد :”نحن لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها ومتهيّئون لها وإذا رأيتم من قائدنا الشهيد في مطلع مقاومتنا بعض البأس منه ومِن مَن لحقَه من الشهداء فسترون كلّ بأسِنا في الأيام المقبلة حين تُخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان”.

وختم رعد:”لن نتنازل عن حقّنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا نحن الذين نقرّر ذلك ونقف إلى جانب كلّ مخلصٍ في هذه الدولة من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كلّ الطوائف وكلّ المناطق حتّى الذين لا يُقدّرون الأمور ولا يُحسِنون فهم الأوضاع”.

المصدر: موقع المنار