بايدن يصيب كيان العدو بخيبة أمل

ذكرت وسائل إعلام عبرية الجمعة، عن “وجود خيبة أمل لدى كيان الاحتلال حيال رفض بايدن استخدام القوة ضد إيران”. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية “على الرغم من خيبة الامل لرفض بايدن تحديد متى سيتم استعمال القوة ضد إيران، وقع الأخير على “بيان القدس” والتزامه بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي”.

من جانبه، قال المراسل العسكري للصحيفة يوسي يهوشوع “انتهت الزيارة دون توجيه تهديد عسكري لإيران”. وأشار المراسل العسكري إلى، أن “الخلاف مع لبنان حول الحدود في البحر لم يتم ذكره بتاتاً خلال الزيارة”.

وكان الرئيس الأمريكي زار الأربعاء والخميس كيان الاحتلال والتقى رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد ووزير حربه غانتس بالإضافة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

المصدر: فلسطين اليوم