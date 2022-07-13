وسائل إعلام أمريكية: معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع بنسبة 9.1٪ في أعلى معدل ارتفاع سنوي خلال 40 عاما – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 20:14

وسائل إعلام أمريكية: معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع بنسبة 9.1٪ في أعلى معدل ارتفاع سنوي خلال 40 عاما

منذ 1 ساعة 13 July، 2022
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