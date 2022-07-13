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July 13 2022 - 15:44

حفريات الاحتلال الاسرائيلي تتسبب بتساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى

منذ 20 mins 13 July، 2022
حفريات الاحتلال الاسرائيلي تتسبب بتساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

تساقطت الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى القديم، اليوم الأربعاء 13/7/2022، جراء تواصل حفريات الاحتلال “الإسرائيلي” في محيط وأسفل المسجد الأقصى.

وأكدت مصادر مقدسية، أن جدران مصلى الأقصى القديم، تتآكل باستمرار، بسبب حفريات الاحتلال المتواصلة، والتي تؤدي إلى انهيارات متكررة.

وتماطل سلطات الاحتلال بالسماح لفريق فني تابع لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لفحص ما يجري في محيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وذلك بعد تساقط قطع من الحجارة من أعمدة بالأقصى.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

وحذر مختصون في شؤون المسجد الأقصى المبارك من خطورة استغلال الاحتلال للفراغات الموجود أسفل المسجد، والعبث فيها بحفريات تهدد أساساته.

المصدر: فلسطين اليوم

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