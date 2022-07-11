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July 11 2022 - 20:22

عدوى الدولار تصل الى مصالح المياه

منذ 22 mins 11 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

ينذر عجز مؤسسات المياه الرسمية عن تأمين ثمن المازوت بالفريش دولار، بتفاقم ازمة المياه الى حد الانقطاع الكلي عن المناطق، ما لم يتم تدارك الامور على نحو عاجل.

المصدر: قناة المنار

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