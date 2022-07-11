عدوى الدولار تصل الى مصالح المياه

ينذر عجز مؤسسات المياه الرسمية عن تأمين ثمن المازوت بالفريش دولار، بتفاقم ازمة المياه الى حد الانقطاع الكلي عن المناطق، ما لم يتم تدارك الامور على نحو عاجل.
المصدر: قناة المنار
ينذر عجز مؤسسات المياه الرسمية عن تأمين ثمن المازوت بالفريش دولار، بتفاقم ازمة المياه الى حد الانقطاع الكلي عن المناطق، ما لم يتم تدارك الامور على نحو عاجل.
المصدر: قناة المنار
اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها “ستنفذ يوم غد الأربعاء أعمال صيانة طارئة على خط الجر في منطقة الاوزاعي والذي يورد المياه الى محطة تلة الخياط، الامر الذي سوف يؤثر على عمليات توزيع المياه في مدينة بيروت، بالإضافة الى بعض احياء الضاحية الجنوبية لبيروت التي تتغذى من ...