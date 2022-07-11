عدوى الدولار تصل الى مصالح المياه

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت في العاصمة ومناطق في الضاحية بسبب الاعمال

اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها “ستنفذ يوم غد الأربعاء أعمال صيانة طارئة على خط الجر في منطقة الاوزاعي والذي يورد المياه الى محطة تلة الخياط، الامر الذي سوف يؤثر على عمليات توزيع المياه في مدينة بيروت، بالإضافة الى بعض احياء الضاحية الجنوبية لبيروت التي تتغذى من ...