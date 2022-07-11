عمليات الاطفاء مستمرة في أحراج رومية بصعوبة والبلدية تؤكد ان الحريق مفتعل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 16:30

عمليات الاطفاء مستمرة في أحراج رومية بصعوبة والبلدية تؤكد ان الحريق مفتعل

منذ 1 ساعة 11 July، 2022
رومية
لبنان

تتواصل عملية اخماد الحريق في أحراج رومية – المتن السريع بصعوبة بسبب سرعة الرياح التي أدت الى توسع رقعة النيران، إضافة الى وعورة المكان وصعوبة تأمين المياه.
وتشارك في عمليات الاخماد سيارات الدفاع المدني من مختلف المناطق وبمؤازرة طوافات الجيش.
وأوضح رئيس شرطة البلدية كريستيان نوفل ان “الحريق مفتعل وان البلدية ألقت القبض مساء على اشخاص جمعوا كمية كبيرة من الحطب في المنطقة، وبعد مصادرة الحطب تم اطلاق سراحهم، ولقد سلمنا الاسماء الى الاجهزة الامنية التي تتولى التحقيق بالحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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