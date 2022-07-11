عمليات الاطفاء مستمرة في أحراج رومية بصعوبة والبلدية تؤكد ان الحريق مفتعل

تتواصل عملية اخماد الحريق في أحراج رومية – المتن السريع بصعوبة بسبب سرعة الرياح التي أدت الى توسع رقعة النيران، إضافة الى وعورة المكان وصعوبة تأمين المياه.

وتشارك في عمليات الاخماد سيارات الدفاع المدني من مختلف المناطق وبمؤازرة طوافات الجيش.

وأوضح رئيس شرطة البلدية كريستيان نوفل ان “الحريق مفتعل وان البلدية ألقت القبض مساء على اشخاص جمعوا كمية كبيرة من الحطب في المنطقة، وبعد مصادرة الحطب تم اطلاق سراحهم، ولقد سلمنا الاسماء الى الاجهزة الامنية التي تتولى التحقيق بالحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام