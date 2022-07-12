الدفاع المدني يعلن اندلاع النيران مجددا في أحراج رومية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2022 - 13:44
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الدفاع المدني يعلن اندلاع النيران مجددا في أحراج رومية
منذ 11 mins
12 July، 2022
أحراج رومية
الدفاع المدني
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