أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة زابوروجيا، يفغيني باليتسكي، أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يرون أنفسهم كيانا منفصلا تابعا لروسيا في المستقبل.

وقال باليتسكي على قناته في “تيليغرام”: “أكثر من 60% من سكان منطقة زابوروجيه يرغبون في أن يروا أنفسهم كيانا منفصلا داخل روسيا ويريدون أن يتبعوا سيناريو شبه جزيرة القرم”.

وأضاف قائلا: “بالنسبة لنا، فإن شبه جزيرة القرم اليوم هي مؤشر، فعندما أصبحت جزءا من روسيا، تم بناء الطرق وزيادة الرواتب وتعزيز المجال الاجتماعي، كما حققت المنطقة نتائج عظيمة في بناء وتطوير البنية التحتية”.

واشار “على الرغم من الأكاذيب التي تتدفق من القنوات الأوكرانية والأجنبية، فإننا نرى الحقيقة ونتحدث إلى الناس ونعرف الطريق الذي نريد أن نسير فيه”.

وأكد باليتسكي أن الاستعدادات لإجراء استفتاء حول مسألة انضمام المنطقة إلى روسيا يمكن أن تتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك