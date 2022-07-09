أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 09-07-2022

البناء

ـ موسكو تربح بالنقاط في مجموعة العشرين… والأسد في حلب لأول مرّة بعد التحرير مدشّناً

ـ ملف النازحين على الطاولة… وتساؤلات حول عرقلة غربيّة لتشكيل الحكومة منعاً للعودة

ـ وزير السياحة لرسائل بين بعبدا والسراي… وميقاتي ينتظر حقيقة الموقف الأميركيّ

النهار

ـ “موفدون” بين الرئيسين… قطيعة وأزمة مفتوحة

ـ إغتيال شينزو آبي… يحدث صدمة في اليابان والعالم

ـ الأسد في حلب للمرة الأولى منذ 2011 وفيتو روسي على المساعدات عبر الحدود

اللواء

ـ «هدنة الأضحى»: ميقاتي يمدُّ يده من الخارج.. وبعبدا تتوعد!

ـ الحجاج يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على عرفات وينفرون إلى مزدلفة

ـ صدمة وتنديد دوليان إثر مقتل شينزو آبي بإطلاق نار

الديار

ـ ميقاتي في عطلة طويلة… ورسالة سرية لعون؟

ـ ملف النازحين السوريين: حركة بلا بركة ولا تجاوب أممي

ـ المعركة الرئاسية: الأسماء «الوسطية» تتقدم على مرشحي «المواجهة»

الجمهورية

ـ التعطيل مستمر والبلد يتهاوى

ـ أزمة المرفأ «عالقة» والخسائر تتراكم

ـ شبعت المصارف أو بعد؟

ـ 19 ألف وافد إلى لبنان يوميًا

المصدر: صحف