بوتين متحدياً الغرب: لم نبدأ الأمور الجدية في أوكرانيا بعد

في واحدة من أقوى خطاباته منذ بدء العملية العسكرية في اوكرانيا، هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الليبرالية الشمولية” التي قال إن الغرب سعى لفرضها على العالم بأسره.

وتحدى بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما الدول الغربية أن “تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو في ساحة المعركة”، وقال إن “التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا يمثل تحولاً إلى عالم متعدد الأقطاب”. واكد الرئيس الروسي لكييف وحلفائها الغربيين أن موسكو “لم تبدأ بعد الامور الجدية” في أوكرانيا ، وأضاف أن “هذه العملية لا يمكن وقفها حتى تحقيق أهدافها “.

وأشار بوتين إلى ازمة الغذاء الوشيكة في العالم، مؤكدا أن عقوبات الغرب ضد روسيا زادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء حول العالم .

المصدر: قناة المنار