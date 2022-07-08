لافروف: الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الجمعة، أن الولايات المتحدة “تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة”. وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقده في دينباسار في إندونيسيا تحدث خلاله عن نتائج مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (G20).

وفي السياق، أعلن الوزير الروسي استعداد بلاده “الوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة”.

وعن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم، أفاد لافروف، أن “هذه الأزمة، مثل أزمة الغذاء، لم تبدأ اليوم، وهي نتيجة لسياسة المغامرة التي ينتهجها الغرب، بما في ذلك التنفيذ الإجباري لـ”التحول الأخضر” (التحول إلى مصادر صديقة للبيئة)”.

وقال وزير الخارجية الروسي “فيما يتعلق بأمن الغذاء لقد قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفسيرات دقيقة عدة مرات عن أصل هذه الأزمات، التي لم تبدأ اليوم ولا في شباط/فبراير (2022) (في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا) ولا حتى العام الماضي”.

وأضاف أن “هذه الأزمات كانت نتيجة لسياسة الغرب المغامرة وغير المدروسة والخاطئة، بما في ذلك الإدخال القسري لما يسمى بالتحول الأخضر، وكذلك التدخل المصطنع في آليات تنظيم الطلب والاستهلاك”.

وتشهد أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وفي أوروبا ارتفاعا في ظل القيود الغربية التي تم فرضها على صادرات النفط من روسيا والمخاوف من انقطاع إمدادات الوقود الأزرق الروسي.

المصدر: روسيا اليوم