مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 6-7-2022

كل محاولات الدعم باءت بالفشل، وسقطت اسهم شركة انجريان التي تعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش بفعل مسيرات حزب الله .. هذا ما نقله موقع غلوبز الاقتصادي الصهيوني، فمن يريد ان ينقل الفشل الصهيوني الى الميدان اللبناني؟ ومن يريد ان يسقط انجاز المسيرات خدمة للصهاينة والاميركيين وانظمة التطبيع المنتظمة في صفوف الخيبة؟

البلد المشرق بعناصر قوته، اطفأه ضعفاء الوطنية اليوم، وسقطت التغذية الكهربائية بالكامل وبات لبنان غارقا في عتمتين: سياسية سببت العتمة الكهربائية..

عند الحاكم بامر المال وضعت كهرباء لبنان القضية، وفي بيان لها قالت ان الشركة المتعهدة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار أفادت كهرباء لبنان عن توقفها عن القيام بأعمالها، وذلك بسبب عدم تقاضيها مستحقاتها بالعملة الصعبة ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليًا في انتاج الكهرباء.

فمن انتج هذه الازمة على ابواب عيد الاضحى المبارك؟ وهل يظن المطفئون للكهرباء ولكل امل لبناني بالنجاة، انهم سيعتمون درب اللبنانيين بالدفاع عن حقوقهم وثرواتهم؟ وهل من يجرأ على مصارحة اللبنانيين بأن الاميركي هو من اطفأ الديجانتير السياسي للكهرباء في لبنان؟ وهو المطفؤ للحكومة ولكل حلول اقتصادية او سياسية ممكنة؟

في بريطانيا اطفأت مصادر الطاقة الروسية حكومة بوريس جونسون – او تكاد، فكانت اول حريق سياسي في اوروبا بفعل التخاتل الاوروبي في الحرب الاقتصادية على روسيا. فادارة اكثر الاوروبيين انصياعا للارادة الاميركية في الحرب الاوكرانية فشلت في استنقاذ بريطانيا التي تعاني ازمة اقتصادية وسياسية حادة، ما ادخل حكومته في حدود الخطر الشديد على بقائها وسط استقالات متتالية لم تقف عند حدود ستة من وزرائها..

وعند حدود الحقوق التي لا تنازل عنها وقفت الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا تزال، وهو ما أكده وزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان خلال استقباله نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران، مؤكداً رفضَ ايِ اتفاقٍ يمنعُها من الاستفادةِ الاقتصاديةِ من الاتفاقِ النووي ..

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام