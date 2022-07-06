قوى الأمن حذرت المواطنين من الوقوع ضحية أعمال احتيالية تحصل حاليا بوتيرة عالية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تحصل منذ فترة عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية يتعرّض لها عددٌ من المواطنين وذلك عن طريق استدراجهم من خلال عرض منشور على وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الاتصال بهم، وتأمين فرص عمل لهم كسائق مثلا وذلك لقاء بدل أتعاب يومي بالعملة الأميركية (100$)، ويطلبون منهم إرسال أوراقهم الثبوتية (كصورة عن: الهوية، إجازة السوق، إجازة السيارة، بطاقة الانتساب الى نقابة المهندسين، إلخ)، لكي يستعملونها لاحقا في عمليات احتيالية أخرى.

بعدها يستدرجون ضحاياهم ويوهمونهم بلقائهم، وخلال انتقالهم الى المكان المنشود يطلبون منهم دفع مبالغ مالية لدى شركات تحويل الأموال بحجّة شراء معدات لزوم العمل، ويزعمون إعادة المبلغ لهم فور لقائهم، ثمّ يعمدون الى اقفال خطوطهم. عندها يعلم المواطن انه وقع ضحية لعملية سرقة بطريقة احتيالية.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام الحذر:

– عدم ارسال أية مستندات ثبوتية عائدة لهم لأشخاص مجهولين.

– عدم ارسال أية مبالغ مالية، تحت أي ذريعة كانت، ومهما أغدقوا عليهم بالوعود، إلا بعد إبرام عقود قانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام