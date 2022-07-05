هدوء في عين الحلوة بعد اشتباكات بين عصبة الأنصار وجند الشام ادت إلى وقوع جريحين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2022 - 03:34

هدوء في عين الحلوة بعد اشتباكات بين عصبة الأنصار وجند الشام ادت إلى وقوع جريحين

منذ 3 ساعة 5 July، 2022
عين الحلوة2
لبنان

توتر الوضع الامني توتر في مخيم عين الحلوة، شرق مدينة صيدا، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الطوارئ بين عناصر من “جند الشام” و”عصبة الانصار”، استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف.

وافادت معلومات بأن الاشتباك بدأ فرديا بين عنصرين من الطرفين، سرعان ما تطور الى اشتباك، ما أدى إلى إصابة المسؤول في “جند الشام” هيثم الشعبي بفخده، وآخر يدعى محمود برقاوي ابن ابو عبيده الطرابلسي، الذي نقل إلى خارج المخيم للمعالجة.

وقد أدى الاشتباك إلى نزوح عدد كبير من الاحياء القريبة من منطقة الاشتباكات في المخيم إلى مناطق أكثر أمانا. وسريعا جرت اتصالات على أعلى المستويات فلسطينية ولبنانية، نجحت في تطويق ذيول الاشتباك، ومنع تفاقم الأوضاع واعادت الهدوء الحذر الى المخيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة