الجيش اللبناني: توقيف مواطن في الجديدة – المتن لحيازته مخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 4/7/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة – المتن، المواطن (ع.ا) لحيازته المخدرات وترويجها على متن دراجة نارية كان يقودها من دون أوراق قانونية.

كما ضبطت داخل منزله كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن 394 طبة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 55 كيسا من حشيشة الكيف، 4 أكياس من الماريجوانا، 765 حبة كبتاغون، كيس كوكايين، حبوب مخدرة، إضافة إلى آلة حادة ومبلغ من المال.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الجيش اللبناني