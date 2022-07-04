الجيش اللبناني: توقيف مواطن في الجديدة – المتن لحيازته مخدرات وترويجها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 20:00

الجيش اللبناني: توقيف مواطن في الجديدة – المتن لحيازته مخدرات وترويجها

منذ 2 ساعة 4 July، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 4/7/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة – المتن، المواطن (ع.ا) لحيازته المخدرات وترويجها على متن دراجة نارية كان يقودها من دون أوراق قانونية.

كما ضبطت داخل منزله كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن 394 طبة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 55 كيسا من حشيشة الكيف، 4 أكياس من الماريجوانا، 765 حبة كبتاغون، كيس كوكايين، حبوب مخدرة، إضافة إلى آلة حادة ومبلغ من المال.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الجيش اللبناني

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