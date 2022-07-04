حاكم كالينينغراد: العقوبات الروسية ضد ليتوانيا قد تقضي على قطاع نقلها

أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، أن الرد الروسي على حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة، قد يقضي على قطاع النقل في ليتوانيا، ويدمر نصف اقتصادها.

وفي تصريح لصحيفة “فيدوموستي”، قال: “إذا طبقت روسيا عقوبات جوابية، فإن قطاع النقل الليتوانيا قد يتدمر”.

ولفت إلى أن قائمة العقوبات المطورة “سلاح قوي”، مؤكدا أن بين الإجراءات المقترحة، تبقى الاقتصادية هي الأفضل.

وتابع: “في رأيي، رد روسيا الاقتصادي هو إجراء أكثر فاعلية ومدمر للغاية، يمكن مقارنته بالأسلحة النيوترونية.. يمكن لروسيا أن تجعل نصف الاقتصاد الليتواني يختفي”.

وأردف قوله: “يبدو أن ليتوانيا لا تدرك أن كالينينغراد جزء من روسيا وأن هناك من يدافع عنا، ولسنا وحدنا في هذه المشكلة”.

المصدر: وكالات