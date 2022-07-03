رسالة المقاومة واضحة.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2022 - 22:42

رسالة المقاومة واضحة..

منذ 2 ساعة 3 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

رسالة المقاومة واضحة أنها عند وعدها بالدفاع عن حق لبنان في ثرواته.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة