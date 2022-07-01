مدير الصحة العالمية: كورونا يتغير لكنه لم ينته بعد وقدرتنا على تتبع الفيروس مهددة

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن إصابات كورونا تزاد في العالم بسبب متحور اوميكرون من السلالة BA.4 و BA.5 في العديد من الأماكن، حيث ترتفع الحالات في 110 دولة، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الحالات العالمية بنسبة 20 %، وارتفعت الوفيات في 3 مناطق لمنظمة الصحة العالمية الــ 6 حتى مع الرقم العالمي لا يزال مستقراً نسبياً.

وفي مؤتمر صحفي دوري للمنظمة، أمس الاربعاء، أضاف تيدروس أن “هذا الوباء يتغير لكنه لم ينته بعد، لقد أحرزنا تقدمًا ولكنه لم ينته بعد، قدرتنا على تتبع الفيروس مهددة لأن الإبلاغ والتسلسل الجينومي آخذ في التدهور”.

وتابع تيدروس: “أصبح من الصعب تتبع اوميكرون وتحليل المتغيرات الناشئة في المستقبل، للمضي قدمًا، للوقاية من الوفيات والأمراض الشديدة، من المهم إبقاء الفئات الأكثر عرضة للخطر على اطلاع بالتطعيم”.

وأوضح أنه “في جميع البلدان، يجب تطعيم 100 في المائة من الفئات المعرضة للخطر وتعزيزها في أسرع وقت ممكن، بالنسبة لعامة السكان، من المنطقي أيضًا الاستمرار في تقوية جهاذ المناعة هذا، مما يساعد على تقليل شدة المرض ويقلل من خطر الإصابة بحالة مرضية طويلة أو بعد COVID”.

وأكمل تيدروس حديثه بالقول “لم تخطر لجنة الطوارئ بأن التفشي الحالي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، فقد أقروا بالطبيعة الطارئة للحدث وأن السيطرة على الانتشار الإضافي تتطلب جهود استجابة مكثفة”، مضيفًا “تم تحديد الفيروس الآن في أكثر من 50 دولة جديدة ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه”.

وأعرب تيدروس عن قلقه بشأن “الانتقال المستمر لأنه يشير إلى أن الفيروس يؤسس نفسه ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات عالية الخطورة بما في ذلك الأطفال ونقص المناعة والنساء الحوامل، لقد بدأنا نرى هذا مع العديد من الأطفال المصابين بالفعل”.

كما أطلع مايك رايان من منظمة الصحة العالمية المراسلين بالنسبة لجدري القردة، قائلًا “الدول التي لديها مخزون حاليًا من تلك اللقاحات، بما في ذلك الولايات المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، أعربت عن استعدادها لمشاركة منتجات اللقاح هذه مع دول أخرى ولكن مرة أخرى، يجب أن نتذكر أن هذه المنتجات قد تم ترخيصها في الأساس لاستخدام الجدري”.

وتابع “في حالة واحدة ، تم ترخيصهم لمرض جدري القرود. ولكن مرة أخرى ، استنادًا إلى نماذج حيوانية وعلى أساس ، على ما أعتقد ، بيانات الجسر المناعي ، من جانب الجدري للأشياء. لذلك من المهم حقًا لأننا نشجع المشاركة من هذه المنتجات التي نجمعها أيضًا بيانات الفعالية السريرية الضرورية”.

وقال الدكتور إبراهيما سوسي فال، مساعد المدير العام للاستجابة للطوارئ، إن “عدم الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي) لا يعني أنها ليست حالة طوارئ، إنها بالفعل حالة طوارئ كبيرة متعددة البلدان ومتعددة المناطق وسنواصل تقييم المخاطر بناءً على المعلومات الجديدة، تقييم المخاطر مرتفع في أوروبا ومعتدل في مناطق أخرى”.

وأضاف “ومن المهم حقًا التأكد من أننا نواصل الإدارة كحالة طوارئ، لديك نظام لإدارة الحوادث على المستوى العالمي ولكن في كل ست مناطق، لذلك نواصل العمل على الإدارة كحالة طوارئ و التأكد من قدرتنا على العمل لوقف المزيد من الإرسال، لذلك من المهم حقًا ملاحظة ، كما تعلمون ، عدم ربط PHEIC بحالات الطوارئ العالمية ، فهذه بالفعل حالة طوارئ عالمية وطوارئ متعددة البلدان ومتعددة المناطق”.

المصدر: وكالات