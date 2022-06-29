الدفاع الروسية: تصفية ما يقرب من 100 مسلح من كتيبة “كراكن” بمنطقة خاركوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت بتصفية ما يقرب من 100 مسلح من كتيبة “كراكن” بمنطقة خاركوف وتكبيد اللواء العاشر الأوكراني خسائر فادحة، وهزيمة الكتيبة 108 بالكامل.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

– إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في منطقة باشتانكي بنيكولاييف، كما تم إسقاط مقاتلتين من طراز سو 25، في خاركوف وبمنطقة خيرسون ومروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

-تم تدمير تسع مسيرات أوكرانية في منطقة خاركوف وTOMIN في منطقة خيرسون.

-دمرت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة قاعدة لإصلاح معدات القوات المسلحة الأوكرانية، وثمانية مستودعات ذخيرة وأسلحة، ومخزن وقود.

-دمرت القوات الجوية الروسية أربعة مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة الدفاع الإقليمي “خاركوف 1” و “خاركوف 2”. وقاعدة تدريب المرتزقة الأجانب بالقرب من نيكولاييف.

-استهدفت القوات المسلحة الروسية قاعدة إصلاح معدات للقوات الأوكرانية في ليسيتشانسك، وثمانية مستودعات ذخيرة ومخزن وقود في منطقة نيكولاييف بأسلحة عالية الدقة.

-خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك، تكبد اللواء العاشر للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وهُزمت الكتيبة 108 بالكامل.

المصدر: روسيا اليوم