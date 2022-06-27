الاردن: ارتفاع عدد ضحايا “تسرب الغاز السام” إلى 13 وفاة و251 إصابة

ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 13 حالة وفاة و251 إصابة.

وكانت وكالة “بترا” الاردنية للانباء قد ذكرت أن “الشرطة أطلقت تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل”.

ونقلت الوكالة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”.

وكانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق قوله إنه “أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”، وأضاف أنه “جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج”.

المصدر: روسيا اليوم