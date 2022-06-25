الوزير حمية يؤكد للمنار على أهمية خطوة تشغيل مرفأ بيروت

نشر وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر تويتر مقطع فيديو لمراحل تاهيل الرصيف رقم عشرة في مرفا بيروت وازالة ركام السفن المتضررة جراء انفجار الرابع من آب وصولا الى بدء استقبال سفن جديدة، حيث رست على الرصيف المذكور قبل ساعات باخرة محملة بالاف الاطنان من مادة السمسم المستورد ايذانا ببدأ عمليات افراغ السفن من جديد.

واكد حمية في تغريدته المضي في عملية تفعيل العمل في مرفأ بيروت حتى النهاية وتهيئة الارضية لإعادة إعماره مع استمرار عمليات إزالة المخلفات والردميات وعوائق التحميل والتفريغ من على أرضه وأرصفته.

وأكد الوزير حمية في مقابلة مع المنار أن هذا الأمر يعد خطوة على طريق اعادة اعمار المرفأ خلال الشهرين المقبلين، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الاعمال في الحكومة المقبلة لتحقيق الصالح العام من هذا المرفق.

المصدر: المنار