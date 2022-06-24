لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي تحول إلى حلف مناهض لروسيا، وأصبح ينتهج سياسة عدوانية كما أنه يحرض الآخرين على معاداة روسيا.

وتعليقا على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قال لافروف في ندوة صحفية اليوم الجمعة، مع نظيره الأذربيجاني، إن الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا.

وفي نفس السياق أشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل ائتلاف مناهض لروسيا.

وقال لافروف إن “الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الناتو، يعملان على تشكيل ما يمكن وصفه بالتحالف الحديث ضد روسيا، وحتى لخوض حرب مع روسيا. سننظر في كل هذا بعناية شديدة”.

المصدر: وكالات