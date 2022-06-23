بوريل يتحدث عن عرقلة الاتحاد الأوروبي لحركة المرور بين روسيا وكالينينغراد

تحدث مفوض الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن عرقلة الاتحاد الأوروبي لحركة نقل البضائع بين روسيا وكالينينغراد.

وزعم بوريل خلال خطابه في بروكسل، أن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي “لا تشكل حصارا” على المقاطعة الروسية.

وقال “الوضع مع كالينينغراد ليس حصارا، لا نريد منع حركة المرور بين كالينينغراد وروسيا، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى السيطرة لمنع الالتفاف على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وهذا يجب أن يتم في نفس الوقت، وهذا ممكن”.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيوف إن ليتوانيا تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية التي تؤثر على التزامات الاتحاد الأوروبي من خلال بدء حصار على منطقة كالينينغراد.

وفي 17 حزيران/ يونيو، أخطرت السكك الحديد الليتوانية شركة كالينينغراد للسكك الحديد بإنهاء عبور عدد من البضائع الخاضعة للعقوبات. وقدمت منطقة كالينينغراد بالفعل ثلاثة مقترحات للرد على القرار الليتواني.

المصدر: روسيا اليوم