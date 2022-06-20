مع انطلاق اربعينية تأسيس حزب الله شهادات من الطلقات الاولى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 21:48

مع انطلاق اربعينية تأسيس حزب الله شهادات من الطلقات الاولى

منذ 1 ساعة 20 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اربعون عاماً بلسان اهل الطلقات الاولى .. هكذا ولد حزب الله في لبنان.

المصدر: قناة المنار

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